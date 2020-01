Fall der isolierten Familie in Ruinerwold vor Gericht

Rund drei Monate nach der Entdeckung einer isolierten Familie auf einem holländischen Bauernhof kommt der Fall am Dienstag in einer ersten öffentlichen Anhörung vor Gericht. Der Vater misshandelte laut Anklage seine sechs Kinder über Jahre hinweg. Der 67-Jährige soll zudem eine Tochter und einen Sohn im Alter von damals zwölf bis 15 Jahren mehrfach vergewaltigt haben, hieß es.

„Es sind Straftaten gegen Kinder in einer extrem abhängigen Situation“, sagte die Staatsanwältin. Den Missbrauch der beiden Kinder habe er damit gerechtfertigt, dass ein „weiblicher Geist“ oder der Geist ihrer toten Mutter in die Kinder gefahren sei, erläuterte Staatsanwältin Diana Roggen in Assen vor Gericht. Der Niederländer Gerrit Jan van D. habe die sechs Kinder neun Jahre lang „psychisch gefangen gehalten“.