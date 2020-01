Neues Fasnacht-Kinderbuch soll die Fantasie anregen

Telfs –Die Fasnacht in Telfs steuert unaufhaltsam auf ihren Höhepunkt, das große Schleicherlaufen am 2. Februar, zu. Die Begeisterung ist groß – gerade auch bei den kleinen Fasnachtsfreunden. Genau für diese Zielgruppe erscheint nun pünktlich vor der Fasnacht ein neues Buch.

„Hans Sterzinger, Obmann der Schleichergruppe, trat mit der Idee auf mich zu, ein Kinderbuch über das Schleicherlaufen zu schreiben“, erzählt der Telfer Volkskundler und Fasnachtsexperte Hans Gapp. „Ich wollte zuerst eigentlich nicht, ich bin 72 Jahre alt und auch nicht mehr Mitglied des Fasnachtskomitees. Es hieß aber: ,Du kannst es gestalten, wie du willst.‘“ Also beschloss Gapp, der in der Freizeit schon immer künstlerisch aktiv war, ein Buch mit ganz besonderem Aufbau zu entwickeln: Jeweils links werden die einzelnen Fasnachtsgruppen – Schleicher, Wilde, Laninger, Bären und Exoten, Vier Jahreszeiten und mehr – mit Text und aktuellen Fotos vorgestellt. Rechts gegenüber findet man Zeichnungen von Gapp selbst, aber auch von Künstlern aus den Gruppen.

Wichtig ist dabei das interaktive Element: „Die Kinder können die Zeichnungen selbst anmalen, weiterzeichnen, nach ihrer Fantasie ergänzen“, führt Gapp aus. So kann man etwa dem gezeichneten Schleicher einen Hut malen – auch bei der Fasnacht selbst bestechen die Schleicherhüte ja durch ihre Originalität. „Jedes Kind hat dann sein eigenes Fasnachtsbuch – eines, das kein anderer hat“, schließt Gapp.

Das Werk mit dem Titel „Das Telfer Schleicherlaufen. Ein Buch für große und kleine Kinder“ entstand mit Unterstützung der Marktgemeinde, der Fasnacht und des Heimatbundes Hörtenberg. Präsentiert wird es – in Anwesenheit von Fasnachtsgruppen – am 29. Jänner um 11 Uhr im Einberger-Schulzentrum. „Die Kinder der dritten und vierten Klassen erhalten es als Geschenk“, sagt Hans Sterzinger. Danach wird das Buch auch für Erwachsene erhältlich sein – um 10 Euro in der Bücherei oder im Gemeindeamt.