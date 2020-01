Skitouren auf „unverspurten“ Hängen: Auch in Tirol noch möglich

Pensionisten haben leicht reden. Und ein bisschen beneidet man sie auch. Denn wenn man als Berufstätiger Skitourengeher am Wochenende unterwegs ist, dann nicht allein. Karawanen ziehen die Lampsenspitze im Sellrain hinauf, auch am Feldalphorn in der Wildschönau herrscht um den Gipfel Gedränge. Nicht umsonst sagt der Pensionist „Samstag und Sonntag habe ich Urlaub, ich geh’ erst wieder unter der Woche“. Was für ein Glückspilz!