Knifflige Arbeiten bei Vollbetrieb im Reha-Zentrum Münster

Münster –Im Inneren ist es kaum vorstellbar, was sich vor der Türe abspielt. Baumaschinen fahren vor und wieder weg, ein Heer von Arbeitern zieht einen 4500 Quadratmeter großen Erweiterungsbau zum Rehabilitationszentrum (Reha) Münster in die Höhe. Teils direkt über den Köpfen von Patienten, Ärzten sowie Therapeuten und anderem Personal.

Trotz des Großbaus herrscht weiter Vollbetrieb im 260-Betten-Haus. Kein Wunder, selbst eine Teilschließung würde ein tiefes Loch in der Versorgung hinterlassen. Das Reha-Zentrum hat mehr oder weniger Vollauslastung, die Wartezeiten betragen bis zu einem halben Jahr. Die akute Warteliste übersteigt die 1000-Patienten-Grenze.

In diesem wird auch neu die Psychosoziale Rehabilitation zu den bestehenden Bereichen Neurologie, Kardiologie, Pulmologie (Atemwegserkrankungen) und Onkologie angeboten. Damit wird eine gesamtheitlichere Therapie möglich. Zudem komme es für Menschen mit psychosomatischer Belastung „nicht noch zur Stigmatisierung. Es heißt einfach, man war in der Reha in Münster“, sagt Günther.