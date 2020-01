Start für neues Bildungsangebot in Rotholz

Strass, Rotholz –Die Zeiten, in denen es in Rotholz schulisch „nur“ um Landwirtschaft und Hauswirtschaft geht, sind längst vorbei. Der derzeit größte Schul- und Forschungsbau Tirols in Rotholz bietet ab Herbst neben weiteren Fachausbildungen auch eine fünfjährige Fachrichtung „Lebensmittel- und Biotechnologie“ an, die für naturwissenschaftlich interessierte 14-Jährige sehr attraktiv ist.