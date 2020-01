Seriensieger messen sich in Berlin

„Wir fahren rauf, um zu punkten“, rufen Kronthaler wie Hypo-Aufspieler Daniel Koncal unisono auf. Im ersten Treffen in dieser Saison musste man sich in der Olympiahalle denkbar knapp mit 2:3-Sätzen geschlagen geben. Und die Alpenvolleys schicken sich auf Tabellenplatz zwei ja durchaus an, die Final-Ambitionen in dieser Saison zu untermauern. „Der Kampf um Platz zwei wird wohl auf das direkte Duell gegen Friedrichshafen (einen Punkt und ein Spiel weniger; Anm.) hinauslaufen“, weiß Kronthaler. Ein Punktegewinn in Berlin wäre aber sicher von Vorteil.