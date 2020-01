25.000 Euro für Kinderfasching in der Innsbrucker Altstadt

Innsbruck –Knapp fünf Wochen vor dem Faschingsdienstag hat sich die Stadtregierung Mittwoch entschieden, wie dieser Tag in Innsbruck begangen werden soll. Demnach soll das offizielle Programm in der Altstadt stattfinden und sich primär an Familien richten, wie der zuständige Vizebürgermeister Franz Gruber (ÖVP) erklärt. Von 14 bis 17 Uhr wird Unterhaltung für Kinder geboten, im Anschluss sollen die größeren Faschingsnarren mit Musik und einer Bühne vor dem Goldenen Dachl bespaßt werden. Um 20 Uhr ist allerdings Schluss mit der Beschallung. Gruber verweist all jene, die dann noch feiern wollen, in diverse Lokale in Innsbruck. „Da freuen sich auch die Wirte“, sagt Gruber.