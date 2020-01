Das Salzburg Museum will 2020 die Besucher-Million knacken

Bei der Jahres-Pressekonferenz am Mittwoch zog Direktor Martin Hochleitner auch Bilanz über das vergangene Jahr. „Edle Gäste“ lautete das Jahresthema, und dazu wurden Galerien und Museen eingeladen, ihre Verbindungen zu Salzburg sichtbar zu machen. So brachte etwa das Belvedere Faistauer, Schiele, Harta & Co. nach Salzburg. Erfreut zeigte sich Hochleitner darüber, dass im Vorjahr das Depot auf fast 5.000 Quadratmeter erweitert werden konnte. Außerdem sei die Neugestaltung des Festungsmuseums auch international auf gute Resonanz gestoßen, etwa mit den Texten in leichter Sprache.