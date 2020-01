Elf Jahre Haft und Einweisung nach Tötung von Fanklubleiter

Am Mittwoch ist ein 18-Jähriger am Wiener Landesgericht wegen Mordes zu elf Jahren Haft sowie Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher verurteilt worden. Der damals noch 17-Jährige hatte im August 2019 den Fußball-Fanklubleiter eines Wiener Traditionsvereins erschlagen. Das Urteil ist rechtskräftig.