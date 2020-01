Neue russische Regierung soll bis Februar Vorschläge machen

Russlands neue Regierung soll bis zum 20. Februar einen Plan zur Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Lage im Land erstellen. Ministerpräsident Michail Mischustin wies dazu am Mittwoch das Wirtschaftsministerium in Moskau an, bis dahin Vorschläge zu machen, wie die von Präsident Wladimir Putin angeordneten nationalen Ziele einer Entwicklung Russlands umgesetzt werden können.