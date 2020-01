Plädoyers im Amtsenthebungsverfahren gegen Trump begonnen

Im Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump haben die demokratischen Ankläger ihre Beweisführung begonnen. Anklageführer Adam Schiff sagte am Mittwoch im Senat, Trump habe seine Macht missbraucht, um die Ukraine zu einer Einmischung in US-Wahlen zu drängen und damit seine Chancen auf eine Wiederwahl zu vergrößern.

„Es stellt einen der eklatantesten Versuche einer Vertuschung in der Geschichte dar“, sagte der Vorsitzende des Geheimdienstausschusses des Repräsentantenhauses. Die Anklage werde die Vorwürfe gegen Trump in den kommenden Tagen mit „umfassenden Beweisen“ untermauern.

Das Oberhaus hatte am Dienstag in einer Marathonsitzung die Regeln für den Impeachment-Prozess gegen Trump festgelegt. Die Demokraten versuchten dabei vergeblich, von Anfang an Zeugenvorladungen und Einsicht in bisher zurückgehaltene Regierungsdokumente durchzusetzen. Sie scheiterten an den Republikanern, die mit ihrer Senatsmehrheit fast ein Dutzend Anträge der Demokraten abschmetterten. Die Republikaner wollen den Prozess möglichst schnell über die Bühne bringen.

Das Amtsenthebungsverfahren gegen Trump hatte vergangene Woche mit der Verlesung der Anklage und der Vereidigung der Senatoren begonnen. Trump werden in der Ukraine-Affäre Amtsmissbrauch und eine Behinderung des Kongresses zur Last gelegt.

Trumps Verteidiger dürften von Samstag an ihre Argumente vortragen. Anwalt Jay Sekulow kündigte im Nachrichtensender CNN an, den Vorwürfen der Demokraten „aggressiv“ entgegentreten zu wollen.

Trump selbst sagte am Mittwoch beim Weltwirtschaftsforum in Davos, er würde gerne am Impeachment-Prozess teilnehmen. „Ich würde liebend gerne hingehen“, sagte Trump in dem Schweizer Skiort. „Ich würde liebend gerne in der ersten Reihe sitzen und in ihre korrupten Gesichter starren.“ Seine Anwälte dürften damit aber „ein Problem“ haben, fügte der Präsident hinzu.