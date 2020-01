Mit Bilyks Coolness und „am Zahnfleisch“ zu EM-Platz acht

Die Handball-Heim-EM hat für Österreichs Männer am Mittwoch mit einer symptomatischen Situation geendet: Drei Sekunden vor dem Ende des Krimis gegen Weißrussland stieg Kapitän Nikola Bilyk hoch und setzte den Ball mit einem Gewaltwurf zum Endstand von 36:36 ins Tor. Der herausragende ÖHB-EM-Akteur stellte seine Leaderqualitäten unter Beweis und sorgte so für den historischen achten Platz.

Das Match an sich hatte abgesehen vom Ergebnis und vielen Toren nur wenig zu bieten. „Man hat gesehen, dass das Niveau fällt, je länger das Turnier dauert“, beschrieb Bilyk das spielerische Geschehen. „Das ist für den Körper nicht normal“, betonte der Kiel-Legionär, der in den ersten fünf Partien fast durchspielen hatte müssen, ehe er gegen Deutschland zumindest phasenweise auf der Bank gesessen war.

Gerade rechtzeitig aus seinem Tief tauchte am Mittwoch in der Wr. Stadthalle auch Bauer. Der etatmäßige Einsergoalie, der seinen Status in der ersten Partie an Thomas Eichberger verloren hatte („Daran hatte ich zu knabbern“), spielte sich ab der 20. Minute zurück ins Rampenlicht und machte mit insgesamt acht Paraden die Aufholjagd im Finish erst möglich. „Das ist das Schöne an einer Mannschaft: Wenn einer eine Schwächephase hat, fängt ihn ein anderer auf.“