Ein Netz aus vielen kleinen Zellen gegen die Einsamkeit

„Jugendliche sind froh, wenn man ihnen Raum gibt, im wörtlichen Sinn oder beispielsweise in einem Gespräch“, erläuterte Egger. Die Ausstellung im Kreuzgang des Franziskanerklosters habe Wirkung gezeigt. „Einsamkeit ist überall und geht quer durch alle Alters- und Gesellschaftsschichten“, befand Schärmer. Solidarität, so laute der Auftrag der Caritas, also „Hinschauen, Hingehen, Unterstützen“. Solidarität mit dem Nächsten zeige sich im Land Tirol, und da besonders noch in Osttirol, etwa im vielfältigen Vereinswesen. „Da muss nicht Caritas draufstehen, damit Caritas drin ist.“

Der Bischof führte aus, Papst Franziskus und die Kirche hätten einen Paradigmenwechsel eingeläutet. Die Frage laute nicht mehr: Sind die Leute auch in der Kirche? Sondern: Sind wir bei ihnen? Man wolle noch mehr auf die Menschen zugehen, sie in ihrer Region aufsuchen, an ihrem Leben teilhaben. „Damit ist auch erklärt, warum wir unsere Vorhaben in der Diözese Innsbruck in Lienz und nicht in Innsbruck vorstellen“, meinte der Bischof mit einem Augenzwinkern. In den Pfarren würden Personen gesucht, die sich der Jugend annehmen möchten. So sollen neue Weggemeinschaften entstehen und Jugendliche zueinander und zu anderen Gläubigen Vertrauen schöpfen. „Lobbying für junge Leute“, nannte der Bischof als ein Schlagwort. Die Weggemeinschaften sollen zu neuen Zellen wachsen und Heimat werden. Aus den Zellen forme sich ein soziales Netz, das der Vereinsamung entgegenwirken könne.