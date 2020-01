USA drohen mit Tötung von Soleimanis Nachfolger

Die USA hatten Soleimani Anfang Jänner bei einem Drohnenangriff in Bagdad getötet. Kurz darauf ernannte die Führung in Teheran Ghaani zum neuen Kommandanten der Quds-Brigaden. Die Eliteeinheit der Revolutionsgarden ist für verdeckte Militäreinsätze im Ausland zuständig. Erklärtes Ziel ist die „Befreiung“ Jerusalems (arabisch: Al-Quds) von den „Zionisten“. Ghaani kündigte an, den Kurs seines Vorgängers weiterzuverfolgen.