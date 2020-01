Freier Eintritt im Haus der Geschichte am Sonntag

Am kommenden Sonntag öffnet das Haus der Geschichte Österreich (hdgö) in der Neuen Burg bei freiem Eintritt seine Tore. Anlass ist der am Folgetag (27. Jänner) stattfindende Holocaust-Gedenktag. Dies sei laut Aussendung ein „klares Zeichen des Gedenkens an die Opfer des Holocaust und für die Mitverantwortung Österreichs an den Verbrechen des Nationalsozialismus“.