Landecks Fachberufsschule bot Plattform für Hausmesse

Landeck – Freilich war sie nicht ganz so groß wie die Fafga, Tirols Fachmesse für Gastronomie. Doch die Atmosphäre bei der ersten Hausmesse an der Landecker TFBS (Fachberufsschule für Tourismus und Handel) am Mittwoch war kaum anders. Initiiert und zum Messeerlebnis eingeladen hatten die Gebrüder Kofler, Großhändler für Frisch- und Tiefkühlwaren mit Sitz in Landeck und ab 2021 in Zams.