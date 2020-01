Zadic will für Rechtsstaatlichkeit auf EU-Ebene eintreten

Justizministerin Alma Zadic (Grüne) hat bei ihrem ersten Auftritt auf EU-Ebene am Donnerstag in Zagreb betont, dass sie sich freue, „hier für die Rechtsstaatlichkeit auch auf europäischer Ebene einzutreten“. Beim informellen Treffen der Justizminister gehe es vorerst um die Entwicklung der Rechtsstaatlichkeit und die strategischen Leitlinien im Europäischen Rat, so Zadic.