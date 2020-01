Deutsche Fasnacht mit Tiroler Wurzeln zu Besuch

Dazu muss man wissen: Die Herbsteiner „Foaselt“ – wie die Fasnacht dort heißt – ist nicht nur uralt und hessenweit einzigartig, sondern weist auch starke Tiroler Einflüsse auf: In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts, nach dem Dreißigjährigen Krieg, kamen Wanderarbeiter aus Tirol nach Herbstein – eine katholische Enklave in einem evangelisch dominierten Gebiet. Als Steinmetze, Maurer und Zimmerer halfen sie u. a. beim Wiederaufbau der Stadtmauer. Und sie dürften eben auch alpine Fasnachtsbräuche mitgebracht haben. So ähnelt der Herbsteiner Bajazz – besonders auf historischen Aufnahmen – Figuren wie dem Buijazzl in Axams oder dem Bajatzl in Fiss. Unter den sechs (männlich besetzten) „Pärchen“, die mit ihm durch die Straßen springen, ist ein „Tirolerpärchen“, dessen Kostüm sich in älteren Ausführungen stark an Tiroler Bauerntracht orientierte.