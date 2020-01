Ausstellung im Fotoforum Innsbruck: Unendliche Jugendidylle auf Arturos Insel

Für Fotografin Marta Giaccone wurde die Jugend auf Procida dennoch speziell. Sie selbst wuchs in Mailand auf und hatte die Insel im Golf von Neapel erst über einen Klassiker der italienischen Nachkriegsliteratur kennen gelernt. In eindrucksvollen Bildern beschrieb Autorin Elsa Morante im Roman „L’ Isola di Arturo“ 1957 das Heranwachsen des Titelhelden Arturo in den Dreißigerjahren auf dem damals rückständigen Procida. Seine Eindrücke von der kargen Landschaft, der glühenden Sonne und den spröden Menschen fesselten Giaccone. So sehr, dass sie selbst den Weg nach Procida aufsuchte. Um dort den Arturo von heute zu finden.