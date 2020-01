Akademie der bildenden Künste braucht mehr Platz

In das generalsanierte Haupthaus am Schillerplatz wird die Akademie der bildenden Künste Wien im Sommer 2021 rückübersiedeln, doch bereits jetzt weiß das seit Oktober amtierende Team um den neuen Rektor Johan Frederik Hartle, dass der Raumbedarf dort nicht gedeckt werden kann. Das ist die Kernaussage der Antrittspressekonferenz am Dienstag, die in der ehemaligen WU in der Augasse abgehalten wurde.