Anschober konkretisiert Pflegereform-Pläne

Sozialminister Rudolf Anschober (Grüne) hat am Donnerstag sein Drei-Punkte-Konzept für eine Pflegereform präzisiert. „Wir wollen ein umfassendes Modell, in dem wir viele Betroffene und Experten mit einbeziehen“, sagte er vor Pressevertretern in Eisenstadt. Die Pflege ist für Anschober die „ganz große Herausforderung“ im Sozialbereich.

„Wir wollen uns tabulos alles anschauen und auch best-practice-Modelle in Österreich finden, die wir anderswo ebenfalls umsetzen können“, kündigte der Sozialminister an. Wegen der unterschiedlichen Rahmenbedingungen in den Gemeinden baue dies auf kommunaler Ebene auf einer „konsensualen Vorgehensweise“. „Auf Landes- und Gemeindeebene gibt es bereits großes Interesse an der Zusammenarbeit“. Dies führe auch zu effizienteren, gebündelten Finanzflüssen.