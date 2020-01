Rapid-Legende und Ex-WM-Dritter Alfred Körner verstorben

Fußball-Ikone Alfred „Fredi“ Körner ist am Donnerstag im Alter von 93 Jahren gestorben. Körner prägte den österreichischen Fußball der Nachkriegszeit, mit ihm verstarb der letzte Stammspieler einer herausragenden ÖFB-Auswahl, die bei der Weltmeisterschaft 1954 in der Schweiz den dritten Rang erreichte. Ein derartiger Erfolg gelang davor und danach nicht mehr.

Dass es damals zu WM-Bronze reichte, war zu einem nicht unwesentlichen Teil Körners Verdienst. Als Offensivspieler erzielte er in der legendären Hitzschlacht von Lausanne im Viertelfinale gegen Gastgeber Schweiz (7:5) zwei Tore. Sein erst am Dienstag verstorbener Freund Theodor „Turl“ Wagner traf damals dreifach. Das Spiel ist bis heute das trefferreichste der WM-Historie. Körner jubelte auch vier Jahre später in Schweden beim 2:2 gegen England. In insgesamt 47 Auftritten für das Nationalteam schrieb er 15-mal an.