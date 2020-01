Zwei Kinder bei schwerem Schulbusunfall in Thüringen getötet

Ein schwerer Schulbusunfall nahe Eisenach im deutschen Bundesland Thüringen hat am Donnerstag zwei achtjährige Kinder das Leben gekostet. Außerdem wurden nach Polizeiangaben fünf Schüler schwer und 15 weitere leicht verletzt. Der Fahrer erlitt einen Schock.

Auch in Oberbayern kam es am Donnerstag zu einem Unfall mit einem Schulbus, bei dem neun Kinder leicht bis mittelschwer verletzt wurden. Der Busfahrer sei schwer verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Der Bus war in der Früh aus zunächst ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt.