ÖTTV-Herren verpassten olympischen Teambewerb

Der olympische Team-Bewerb der Herren im Tischtennis findet in Tokio ohne österreichische Equipe statt. Robert Gardos, Stefan Fegerl und Andreas Levenko unterlagen am Donnerstag in Gondomar in Portugal in der ersten Runde des Weltqualifikationsturniers Serbien 2:3 und haben damit keine Chance mehr auf ein Japan-Ticket. Die beiden Punkte für die Österreicher holte Gardos.