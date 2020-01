Mann starb bei schwerem Verkehrsunfall in Wien-Döbling

Ein Mann ist am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall in Wien-Döbling an der Landesgrenze zu Niederösterreich getötet worden. Er krachte vermutlich bei einem Überholmanöver in der Heiligenstädter Straße (B14) gegen einen in der Kreuzungsmitte stehenden Ampelmasten. Der Lenker wurde aus dem Fahrzeug geschleudert, der Pkw in mehrere Teile gerissen. Die Straße wurde gesperrt, es gab umfangreiche Staus.