Russland begann mit historischer Verfassungsänderung

Er sieht unter anderem die Verankerung eines Staatsrates in der Verfassung und die Reduzierung der Amtszeiten des Präsidenten auf zwei Perioden von jeweils sechs Jahren vor. Insgesamt werden nach derzeitigem Stand mehr als 40 Änderungen in 22 Paragrafen der Verfassung angegangen. Zahlreiche andere Gesetze müssen geändert oder neu erlassen werden. Noch nie unterzogen die Abgeordneten die 1993 - unter Präsident Boris Jelzin - verabschiedete Verfassung einer solch einschneidenden Änderung.

Die außerparlamentarische Opposition wirft Putin eine „Spezialoperation“ im Eiltempo vor, mit der sich der Präsident dauerhaft in der ölreichen Rohstoffmacht das Amt sichern wolle. Kommentatoren der kremlkritischen Zeitung „Nowaja Gaseta“ schrieben in dieser Woche, dass die Verfassung als Fundament des Staates zu „Faschiertem“ verarbeitet werde. Die Macht des Präsidenten werde weiter gestärkt.

Vorgesehen ist laut dem Entwurf auch eine Reduzierung der Zahl der Verfassungsrichter von 19 auf 11. Kritiker befürchten, dass durch die Änderungen insgesamt die Rolle der Gerichte in Russland weiter geschwächt und der Einfluss des Präsidenten auf die Richter gestärkt werde. Zudem soll erstmals festgeschrieben werden, dass Urteile internationaler Gerichte - wie des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) in Straßburg - nicht mehr umgesetzt werden, wenn sie der russischen Verfassung widersprechen.

Staatsduma-Chef Wjatscheslaw Wolodin nannte die Vorschläge Putins eine „historische Entscheidung“. Der russische Oppositionspolitiker Alexej Nawalny meinte dagegen im Kurznachrichtendienst Twitter zu der Blitzabstimmung in der Duma, dass die russischen Wähler wie Idioten behandelt würden. Medien kommentierten, dass angesichts des Tempos viele Menschen gar nicht begriffen, was gerade passiere.

Parallel zum Parlament arbeitet auch eine Arbeitsgruppe mit 75 Vertretern der russischen Gesellschaft an Änderungsvorschlägen für die Verfassung. Darunter sind etwa Künstler, Sportler und Raumfahrer - nach Meinung von Beobachtern aber kaum juristisch versierte Experten, die sich im Verfassungsrecht auskennen. Kreml-kritische Medien erinnerten zudem an frühere Aussagen Putins, die Verfassung nicht ändern zu wollen. „Unter gar keinen Umständen beabsichtige ich, die Verfassung zu ändern“, sagte er etwa 2005.

Große Teile der russischen Gesellschaft wünschen sich einen Verbleib Putins an der Macht, weil sie damit politische Stabilität verbinden. Ein Nachfolger ist nicht in Sicht.

Der Präsident hatte in der vergangenen Woche in seiner Rede an die Nation Veränderungen im Land angekündigt. Danach trat auch Medwedew als Ministerpräsident zurück. Neuer Ministerpräsident ist Michail Mischustin, der sein Kabinett in dieser Woche vorstellte. Er hat angekündigt, den Lebensstandard der Menschen in Russland und auch das Investitionsklima für mehr Unternehmertum zu verbessern.