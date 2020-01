Statue von Asterix-Schöpfer Goscinny in Paris enthüllt

„Beim Teutates!“ würde Asterix wohl überrascht dazu sagen: Paris hat dem berühmten Comic-Autor und Asterix-Schöpfer Rene Goscinny ein Denkmal gesetzt. Mehr als 42 Jahre nach Goscinnys Tod wurde am Donnerstag eine lebensgroße Bronze-Statue in der französischen Hauptstadt in der Nähe seines früheren Wohnhauses enthüllt. Es ist das erste Denkmal in Paris, das einem Comic-Autor gewidmet ist.