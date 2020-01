Proteste gegen freiheitlichen Akademikerball erwartet

Am Freitagabend findet in der Wiener Hofburg wieder der freiheitliche Akademikerball statt. Auch heuer werden Proteste gegen den Ball erwartet, die „Offensive gegen Rechts“ hat zu einer Demonstration aufgerufen. Rund um die Hofburg gilt erneut ein Platzverbot, in der Innenstadt ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. FPÖ-Chef Norbert Hofer wird am Ball erwartet und dort auch eine Rede halten.

Der Akademikerball (früher: „WKR-Ball“), der von Kritikern als internationales Vernetzungstreffen Rechtsextremer gewertet wird, hatte in der Vergangenheit für teils wütende Proteste aus dem linken Lager gesorgt, inklusive Sachbeschädigung sowie verletzten Demonstranten und Polizisten. In den letzten Jahren verliefen die Demonstrationen aber stets weitgehend ohne Zwischenfälle. Statt des an seiner Ibiza-Affäre gescheiterten Ex-FPÖ-Chefs Heinz-Christian Strache wird heuer sein Nachfolger Hofer am Ball erwartet. Strache selbst dürfte dem Ball fernbleiben.