20 Oldtimer bei Brand in Kärnten vernichtet

Bei einem Großbrand in der Gemeinde St. Andrä im Lavanttal (Bezirk Wolfsberg) sind in der Nacht auf Freitag 20 Oldtimer und weitere Fahrzeuge vernichtet worden. Wie die Polizei mitteilte, war das Feuer gegen 20.30 Uhr in einem ehemaligen Hühnerstall, der von drei Pächtern als Lagerhalle und Werkstatt genutzt wurde, ausgebrochen. Das Gebäude brannte komplett nieder.