Kitzbühel – Der Zillertaler Unternehmer Heinz Schultz hat große Pläne mit dem Alpenhotel am Kitzbüheler Schwarzsee. Es soll um- und ausgebaut werden. Von nun 48 Zimmern und 104 Betten soll der Betrieb auf 70 Zimmer und 150 Betten aufgestockt werden. Weiters wird das Bistro am See saniert und die Umkleideanlage aufgestockt, darauf sollen ebenfalls Zimmer errichtet werden. Auch ein eigenes Mitarbeiterhaus ist geplant.