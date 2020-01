Von der Leyen und Michel unterzeichnen Brexit-Vertrag

Eine Woche vor dem Brexit haben EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Charles Michel das Abkommen über den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union unterzeichnet. Das teilte von der Leyen am Freitag auf Twitter mit, in der sie auch ein Bild von der Unterzeichnung veröffentlichte.

Bereits am Donnerstag hatte in London Königin Elizabeth II. das Brexit-Gesetz unterzeichnet. Am 29. Jänner soll das Brexit-Abkommen vom EU-Parlament ratifiziert werden.