79-jähriger Wiener in Wohnung überfallen und schwer verletzt

Ein 79-Jähriger ist am Mittwoch in seiner Wohnung in Wien-Floridsdorf überfallen und schwer verletzt worden. Ein 40 Jahre alter Mann läutete gegen 8.00 Uhr an der Tür des Pensionisten in der Siemensstraße und versetzte diesem einen Schlag ins Gesicht, als dieser öffnete. Der 79-Jährige stürzte, krachte dabei in eine Glasvitrine und zog sich Rippenbrüche, Schnittverletzungen und Prellungen zu.