Nehammer will Flüchtlinge dort hinbringen, wo sie herkommen

Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) lehnt eine Flüchtlingsverteilung innerhalb der EU weiter ab. Österreich sei außergewöhnlich belastet, seit 2015 seien 200.000 Asylanträge gestellt worden, die abgearbeitet würden. „Wir haben schon und leisten nach wie vor einen hohen Beitrag“, sagte Nehammer am Freitag. Am besten wäre es ihm zufolge, Flüchtlinge dorthinzubringen, wo sie herkommen.

Die Anlandungszahlen in Griechenland seien besorgniserregend. Es sei falsch, „dass die Menschen von den Inseln in Richtung Festland gebracht werden, denn das wird dazu führen, dass die organisierte Kriminalität der Schlepperei wieder mehr Menschen auf die Inseln zuführen wird“, sagte Nehammer vor dem EU-Innenministerrat in Zagreb. Die meisten der Migranten seien Wirtschaftsflüchtlinge und machten sich dann auf den Weg Richtung Mitteleuropa.