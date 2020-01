Von der Leyen und Michel unterzeichnen Brexit-Vertrag

Wichtigster Punkt des Abkommens ist eine Übergangsfrist bis Ende dieses Jahres, in der sich nach dem Brexit praktisch fast nichts ändert. Der Vertrag regelt zudem vor allem drei Dinge: die Rechte der EU-Bürger in Großbritannien und der Briten in den EU-Staaten, finanzielle Pflichten Londons gegenüber der EU nach dem Austritt, und die Vermeidung einer harten Grenze zwischen der zu Großbritannien gehörenden Region Nordirland und dem EU-Mitglied Irland.

Besonders um die Irland-Frage war jahrelang gerungen worden. Der britische Premierminister Boris Johnson erreichte im Herbst bei der EU eine Änderung des unter seiner Vorgängerin Theresa May ausgehandelten, vom britischen Parlament aber abgelehnten Deals, für den er nach gewonnener Parlamentswahl im Dezember schließlich eine Mehrheit im Unterhaus fand. Seither läuft für Johnson alles nach Plan für den vorgesehenen Austritt am 31. Jänner um Mitternacht (MEZ/23.00 Uhr in Großbritannien). Das ist in der Nacht von Freitag auf Samstag.