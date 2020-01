Trump will Nahost-Friedensplan in Kürze vorstellen

US-Präsident Donald Trump will in wenigen Tagen seinen lange erwarteten Nahost-Friedensplan vorstellen. Das kündigte er am Donnerstag an Bord der Präsidentenmaschine Air Force One auf dem Rückflug vom Weltwirtschaftsforum in Davos an. An Trumps Friedensplan wird seit drei Jahren gearbeitet, die Veröffentlichung wurde bereits mehrfach verschoben.