Rolli-Erkundungstour in Reutte zeigte viele Defizite auf

Die Regionalentwicklung Außerfern (REA) bietet nun kostenlose, halbtägige Barriere­frei-Schulungen für Außerferner Unternehmer sowie für Personen, die beruflich oder kommunalpolitisch mit Hoch- und Tiefbau zu tun haben, an. Gemeinsam mit den Außerferner Tourismusverbänden und den Gemeinden will REA die Barrierefreiheit und damit die Aufenthaltsqualität und Lebensqualität verbessern. Der erste Schritt liegt in der Aufklärung und Qualifizierung. Die erste Barrierefrei-Schulung findet am 5. Februa­r von 14 bis 17.30 Uhr in der BH Reutte statt. Der Alternativtermin ist am 19. März zur gleichen Uhrzeit in der Wirtschaftskammer Reutte.