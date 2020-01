Alle Österreicher im Herren-Doppel in Melbourne schon out

Enttäuschend sind die Australian Open für Österreichs Doppel-Spieler verlaufen. Nach dem Aus des Vorarlbergers Philipp Oswald (mit Marcus Daniel/NZL) in Runde eins mussten sich am Freitag in Melbourne auch die höher eingeschätzten und gesetzten Oliver Marach und Jürgen Melzer mit ihren Partnern schon in der zweiten Runde verabschieden.