1,2 Prozent Wachstum in Tirol, Export auf Rekord

Bei den Tiroler Exporten von Waren gab es in Tirol im Gegensatz zum Bundestrend ein kräftiges Plus von 4 Prozent auf 13,3 Mrd. Euro. Dies sei vor allem auf einen starken Anstieg von Waren der Tiroler Pharma- und Kupferindustrie zurückzuführen gewesen, so Bruckbauer. Die Exportdynamik dürfte heuer auch in Tirol nachlassen. Erwartet wird ein kleines Plus auf 13,5 Mrd. Euro.