Zwei Drittel der Tiroler fürchten die Pensionslücke

Die Pensionisten von morgen werden nicht nur in Relation mehr – 2040 ist jeder vierte Tiroler älter als 65 – sondern auch anspruchsvoller. Sie wollen in der Pension mehr verreisen, Sport treiben und die Freizeit intensiv nutzen. Die künftige Pensionistengeneration wird auch sieben Jahre länger in Pension sein als noch in den 1970er-Jahren.