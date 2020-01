„Répertoire des villes disparues": Mystery-Story in Kanadas hohem Norden

Innsbruck –Durch einen tödlichen Autounfall gerät im kleinen Dorf Irénée-les-Neiges der Alltag aus dem Lot. Denis Côté siedelt seine freie Roman-Adaption „Répertoire des villes disparues – Ghost Town Anthology“ in dieser 215-Seelen-Siedlung in Québec an. Ein beschaulich-verschneiter Ort, wenn auch deprimierend weit am Ende der Welt, ein kanadisch-französisches „Fargo“.