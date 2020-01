Trio Pristašová im Haller Kurhaus: Bedrängtes Leben, rissige Melodie

Hall –Was aufbrach und prägte, was unterdrückt, verfemt und fast vergessen wurde, was sich aus der Ferne erinnerte: ein weites und doch sich an einem Abend verdichtendes Programm, ein typisches Galerie-St.-Barbara-Konzert und wahrlich, wie die Reihe sich nennt, „musik+“. Jüdische Komponisten, geboren in Wien/Alexander von Zemlinsky, Brünn/Erich Wolfgang Korngold, Genf/Ernest Bloch, Amsterdam/Rosy Wertheim und New York/Leon Kirchner mit Musik aus der Zeit zwischen 1896 und 1954. Mit weniger als solcher Fülle von Bezügen und Relationen gibt sich das Trio Pristašová nicht zufrieden.