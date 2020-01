Planungsverband in Tirol: Ein Weckruf von allen Seiten

Innsbruck – Ein „Ärztehaus“, das mehr Wohnraum als Arztpraxen schaffen sollte; ein überdimensioniertes 400-Betten-Hotelprojekt; eine private Seniorenresidenz für gut betuchte Deutsche: Das alles wäre wohl bereits im Zillertal gebaut, hätte sich der gleichnamige Planungsverband (PV) nicht vor Jahren einen Strategieplan samt eingebetteter Geschäftsordnung erarbeitet. Während andernorts über Investorenmodelle und illegale Freizeitwohnsitze gestöhnt wird, gilt im Zillertal raumordnungspolitisch ein strenges, aber freiwilliges Regime. „Viele Investoren bekommen kalte Füße, wenn wir ihnen unsere Checkliste schicken“, berichtet Thekla Hauser. Sie arbeitet für den Planungsverband. Sie treibt Projekte an, schaut auf die Umsetzung von Planungsverbandsbeschlüssen und erledigt viel Organisatorisches. Das, was viele Planungsverbandsobleute mitunter abschreckt. Oder wofür sie neben ihrer Bürgermeistertätigkeit nicht ausreichend Zeit finden. Doch man wolle sich nicht als „Verhinderungsverband“ sehen, stellt Hauser klar. Vielmehr wolle man aktiv die Region voranbringen. Der Breitbandausbau ist so ein Projekt. Auch wenn manch andere Aktivität noch das rechtliche Handlungsfeld sprenge. Hauser ist eine „Kümmerin“. Raumordnungslandesrat Johannes Tratter (VP) will, dass ein jeder Planungsverband solch einen Kümmerer einstellt (siehe Artikel rechts).