Vier Tote bei Explosion eines Gas-Lastwagens in Lima

Bei der Explosion eines mit Flüssiggas beladenen Tanklasters sind in Perus Hauptstadt Lima mindestens vier Menschen ums Leben gekommen, darunter ein neunjähriges Kind. 49 weitere Menschen erlitten bei dem Unglück am Donnerstag im südlichen Viertel Villa El Salvador teils schwerste Verletzungen, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. 14 Häuser in der Umgebung wurden komplett zerstört.