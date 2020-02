Nissan Qashqai nimmt den Alltagsmarathon gelassen

Glücklicherweise. Denn die Stärken des Qashqai liegen nicht im Ausreizen des Möglichen, sondern in seiner ungemeinen Ausgewogenheit, Bedienungsfreundlichkeit und Gesamtqualität. Innerhalb von knapp 20.000 Kilometern wächst einem der schicke Nissan so schon ans Herz.

Zum Schluss noch eine Ehrenrettung zum Thema Luxus: Der elektronisch gesteuerte Allradantrieb ist nicht nur im Winter ein Hit. Das System verteilt die Kraft in Sekundenbruchteilen an das jeweils gripstärkste Antriebsrad an der Vorder- oder Hinterachse. In der Einstellung „Lock“ wechselt es auf permanenten Allradantrieb und begeisterte im Ötztal gerade mit stoischer Stabilität auf Schneefahrbahn. Da wird der Alltagsheld schnell zum Zehnkämpfer. Wir freuen uns auf weitere Kilometer. Wenn’s ausstattungsmäßig ein bisschen weniger sein darf, dann warten beim Nissan-Händler etliche scharf kalkulierte Angebote.