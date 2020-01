Kreml will Verfassungsänderung Bürgern zur Abstimmung geben

Der Kreml will die größte Verfassungsänderung der russischen Geschichte in jedem Fall auch den Bürgern zur Abstimmung geben. Bei einer Ablehnung werde die geänderte Fassung nicht in Kraft treten, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow nach Angaben der Agentur Interfax am Freitag. „Das ist keine Formalität, sondern eine Stimmabgabe ‚Dafür‘ oder ‚Dagegen‘“, sagte er.