Wohl mehrere Tote bei Schüssen in Baden-Württemberg

Nach Schüssen in Rot am See im Nordosten von Baden-Württemberg sind nach Polizeiangaben am Freitag wohl mehrere Menschen gestorben. Zu möglichen Hintergründen äußerten sich die Ermittler zunächst nicht. Ein Tatverdächtiger sei festgenommen worden. Der Tatort liegt rund 110 Kilometer von Stuttgart entfernt.