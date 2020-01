Lazaro wechselt leihweise von Inter Mailand zu Newcastle

Valentino Lazaro setzt seine Fußball-Karriere in England fort. Der 23-jährige ÖFB-Teamspieler wechselt leihweise bis Saisonende vom italienischen Topclub Inter Mailand zum englischen Premier-League-Verein Newcastle United, wie dieser am Freitag bekanntgab. Sein Kontrakt bei den „Nerazzurri“, zu denen er erst im vergangenen Sommer gewechselt war, läuft noch bis Ende Juni 2023.

Bei Newcastle, dem Liga-14., erhofft sich der Steirer mehr Spielpraxis auch im Hinblick auf die EM im Sommer. Bei Inter brachte er es nur auf elf Einsätze in Pflichtspielen, sechs in der Serie A, vier in der Champions League und einen im nationalen Cup.