Aufregung um Bürgerbeschimpfung durch VP-Ortschef von Oslip

Kurz vor der Burgenländischen Landtagswahl sorgt ein Zwist um eine Leichenhalle in der Gemeinde Oslip (Bez. Eisenstadt-Umgebung) für Wirbel. Die SPÖ berichtete über wüste Beschimpfungen des Osliper Bürgermeisters Stefan Bubich gegen einen Bürger. So macht der Ortschef etwa Andeutungen, dass der 72-Jährige bald in besagter Leichenhalle landen könnte und bezeichnet ihn als „Schwein“ und „Arschloch“.

Der Konflikt hat sich daran entzündet, dass der 72-jährige Franz Schneider, ein früherer SPÖ-Funktionär im Ort, Einwendungen zum Voranschlag 2020 der Gemeinde Oslip gemacht hat und eine Sanierung der desolaten Leichenhalle, in der nicht-katholische Mitbürger verabschiedet werden, urgiert. Der Bürgermeister antwortet am Nachmittag des 10. Jänner ziemlich unfreundlich auf die Einwendungen. Er verstehe mittlerweile, dass Schneider „von zahlreichen Personen als Schwein bezeichnet“ werde, so Bubich in dem Schreiben.

„Eigentlich kann ich Ihre Frustration ja nachvollziehen, und eigentlich habe ich ja Mitleid mit Ihnen, da Sie in Ihrer aktiven Zeit als Kommunalpolitiker auf der ganzen Linie versagt haben“, schreibt Bubich in dem der APA vorliegenden Email. In diesem Ton geht es weiter: „Wahrscheinlich machen Sie sich, nachdem Sie nun doch schon ein gewisses Alter erreicht haben, Gedanken über Ihrer Vergänglichkeit und Ihren letzten Weg. (...) Aber, bitte keine Sorgen und keine schlaflosen Nächte mehr, die Aufbahrungshalle, voll allem die Kühlbox, ist voll funktionsfähig.“

Die Wortwahl des Bürgermeisters wird in einem weiteren Email am späteren Abend, das die SPÖ Burgenland Freitagnachmittag publik gemacht hat, nicht besser. Bubich deutet noch einmal an, dass sein Kontrahent „bald in der Kühlbox landen“ könnte und nennt ihn „mit Verlaub, ein Arschloch“.

TT-ePaper gratis testen Jetzt kostenlos TT-ePaper lesen, das Test-Abo endet nach 4 Wochen automatisch mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent Schritt 1 / 3 In nur 30 Sekunden gelangen Sie zum kostenlosen Test-Abo. E-Mail-Adresse eingeben Weiter