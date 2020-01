Mikutina schaffte in Graz bei Eiskunstlauf-EM den Einzug

Die 16-jährige Olga Mikutina hat sich gleich bei ihrem Debüt bei Eiskunstlauf-Europameisterschaften für die Kür qualifiziert. Bei den Titelkämpfen in Graz-Premstätten belegte die Lokalmatadorin im Kurzprogramm der Damen Rang 21, die Top 24 unter 37 Konkurrentinnen lösten ein Ticket für die für Samstag (18.30 Uhr) angesetzte Medaillenentscheidung.

Ihre sieben Kurzprogramm-Elemente setzte Mikutina sauber auf das Eis, darunter einen Doppel-Axel, einen Dreifach-Flip sowie eine Kombination aus Dreifach-Lutz und Dreifach-Toeloop. „Der Dreifach-Flip war nicht so sauber, wie ich ihn normal im Training mache“, fand der Teenager dennoch einen kleinen Makel. „Aber man kann immer etwas verbessern.“

Im Vordergrund stand jedenfalls die Freude über den Aufstieg, mindestens genauso groß war bei ihr die Zufriedenheit über die Unterstützung durch die heimischen Fans. „Das war super. Ich hatte noch nie so viel Beifall, alle haben geklatscht.“ Die Musik von „Sing Sing Sing“ lädt am Schluss ihres Programms auch richtiggehend zum rhythmischen Mitklatschen ein.

Grundsätzlich zeigte sich Mikutina froh, den ersten Programmteil hinter sich gebracht zu haben. „Das erste Mal ist es immer am schwierigsten“, merkte sie zu ihrem Debüt an. Anerkennung gab es von Trainerin Elena Romanowa. „Für das erste Laufen bei so einem großen Bewerb bin ich im Großen und Ganzen zufrieden“, sagte sie zur APA - Austria Presse Agentur.