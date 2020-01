Janine Flock beim Skeleton am Königssee Weltcup-Fünfte

Janine Flock hat im sechsten Saisonrennen des Skeleton-Weltcups erstmals einen Podestplatz verpasst. Die 30-Jährige Tirolerin, die zuletzt in ihrem Heimrennen Zweite war, landete am Freitag am bayrischen Königssee mit 0,72 Sekunden Rückstand an der fünften Stelle. Weltmeisterin und Lokalmatadorin Tina Hermann und Jacqueline Lölling (+0,18) sorgten für einen deutschen Doppelsieg.